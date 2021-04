“Non dovevate cancellare Masterchef per Filippo”: gli inglesi ingrati se la prendono con la Bbc (Di sabato 10 aprile 2021) Mentre da tutto il mondo arrivano a Londra le condoglianze per la scomparsa del principe Filippo, ricordandone la devozione e il servizio al Paese, in Gran Bretagna la Bbc finisce travolta dalle critiche per aver dato troppo spazio alla notizia della morte del marito della sovrana. E tale è stata la portata delle proteste che la tv pubblica ha deciso di aprire sul proprio sito una sezione apposita per le lamentele. «Cara Bbc, mi devi due giorni di canone» Dopo l’annuncio dato ieri mattina da Buckingham Palace, la Bbc ha interrotto la normale programmazione sui suoi due canali televisivi e su quello all news, decidendo di trasmettere solo speciali sul Duca di Edimburgo. La scelta, che tutto sommato appare comprensibile, ha però scatenato le ire di molti telespettatori, rimasti orfani, più che del “bisnonno del Regno Unito”, dei loro programmi preferiti. Primo fra tutti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 aprile 2021) Mentre da tutto il mondo arrivano a Londra le condoglianze per la scomparsa del principe, ricordandone la devozione e il servizio al Paese, in Gran Bretagna la Bbc finisce travolta dalle critiche per aver dato troppo spazio alla notizia della morte del marito della sovrana. E tale è stata la portata delle proteste che la tv pubblica ha deciso di aprire sul proprio sito una sezione apposita per le lamentele. «Cara Bbc, mi devi due giorni di canone» Dopo l’annuncio dato ieri mattina da Buckingham Palace, la Bbc ha interrotto la normale programmazione sui suoi due canali televisivi e su quello all news, decidendo di trasmettere solo speciali sul Duca di Edimburgo. La scelta, che tutto sommato appare comprensibile, ha però scatenato le ire di molti telespettatori, rimasti orfani, più che del “bisnonno del Regno Unito”, dei loro programmi preferiti. Primo fra tutti ...

