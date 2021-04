Marò: moglie Girone, 'dimostreranno innocenza all'Italia' (Di sabato 10 aprile 2021) "Della sentenza del tribunale dell'Aja guardiamo l'elemento essenziale, ovvero la riconoscenza dell'immunità funzionale e quindi della giurisdizione Italiana che consentirà ai due fucilieri di poter ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 aprile 2021) "Della sentenza del tribunale dell'Aja guardiamo l'elemento essenziale, ovvero la riconoscenza dell'immunità funzionale e quindi della giurisdizionena che consentirà ai due fucilieri di poter ...

Advertising

giornaleradiofm : Marò: moglie Girone, 'dimostreranno innocenza all'Italia': (ANSA) - BARI, 10 APR - 'Della sentenza del tribunale de… - fisco24_info : Marò: parlano le mogli di Latorre e Girone, 'Ora verità, per noi dignità conta': 'Risarcimento non per responsabili… - iconanews : Marò: moglie Girone, 'dimostreranno innocenza all'Italia' - CorriereQ : Marò: moglie Latorre, ‘ora verità, per noi dignità conta’ - sardanews : Marò: moglie Latorre, 'ora verità, per noi dignità conta' -

Ultime Notizie dalla rete : Marò moglie Marò: moglie Girone, 'dimostreranno innocenza all'Italia' Lo dice all'ANSA Vania Ardito, moglie del fuciliere di Marina Salvatore Girone. "Il compenso dovuto agli indiani - prosegue - non è un risarcimento per responsabilità dei nostri militari, ma è dovuto ...

Marò, risarcimento da un milione di euro. Processo in Italia, la moglie di Latorre: 'Non può finire così' Le parole della moglie di Massimiliano Latorre È intervenuta sulla vicenda anche Paola Moschetti , moglie del marò Massimiliano Latorre . Raggiunta dall' ANSA , ha dichiarato: " Il messaggio che sta ...

Lo dice all'ANSA Vania Ardito,del fuciliere di Marina Salvatore Girone. "Il compenso dovuto agli indiani - prosegue - non è un risarcimento per responsabilità dei nostri militari, ma è dovuto ...Le parole delladi Massimiliano Latorre È intervenuta sulla vicenda anche Paola Moschetti ,delMassimiliano Latorre . Raggiunta dall' ANSA , ha dichiarato: " Il messaggio che sta ...