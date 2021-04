LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Simone Alessio agli ottavi, avanti anche Armeria e Rotolo! (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.02 Accede agli ottavi dei -80 kg anche l’austriaco Radojkovic, che batte per 2-0 il cipriota Kakouris. 9.58 Simone Alessio ce la fa! L’azzurro avanza agli ottavi di finale superando il serbo Takov per 15-10! 9.55 Molto combattuto il match tra Alessio e Takov: siamo nel secondo round e i due sono in parità sul 10-10. 9.50 Per i -80 kg comincia anche la sfida tra il cipriota Kakouris e l’austriaco Radojkovic. 9.45 Successo per point gap del croato Kanaet contro l’estone Stroom (-80 kg). Tocca ora a Simone Alessio! 9.41 Attesa per Simone Alessio, che a breve scenderà sul tatami contro il serbo ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.02 Accededei -80 kgl’austriaco Radojkovic, che batte per 2-0 il cipriota Kakouris. 9.58ce la fa! L’azzurro avanzadi finale superando il serbo Takov per 15-10! 9.55 Molto combattuto il match trae Takov: siamo nel secondo round e i due sono in parità sul 10-10. 9.50 Per i -80 kg cominciala sfida tra il cipriota Kakouris e l’austriaco Radojkovic. 9.45 Successo per point gap del croato Kanaet contro l’estone Stroom (-80 kg). Tocca ora a! 9.41 Attesa per, che a breve scenderà sul tatami contro il serbo ...

