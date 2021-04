Iran avvia nuove centrifughe per arricchimento uranio (Di sabato 10 aprile 2021) L’Iran ha annunciato di aver attivato nuove centrifughe che consentono di arricchire più rapidamente l’uranio, il cui uso è vietato dall’accordo internazionale sul nucleare del 2015. Il presidente Hassan Rohani ha inaugurato una linea di 164 centrifughe Ir-6 nell’impianto di Natanz. “E’ stata avviata oggi una linea di 164 centrifughe ed è in grado di poterci fornire una quantità di prodotto dieci volte maggiore rispetto alla precedente”, ha detto Rohani in dichiarazioni riportate dall’agenzia Iraniana Mehr. Sempre oggi l’Iran ha dato notizia delle “centrifughe Ir-9, con una capacità di 50 Swu (unità di lavoro separativo)”, secondo le dichiarazioni di Rohani, che ha insistito sul fatto che “tutte le attività nucleari ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) L’ha annunciato di aver attivatoche consentono di arricchire più rapidamente l’, il cui uso è vietato dall’accordo internazionale sul nucleare del 2015. Il presidente Hassan Rohani ha inaugurato una linea di 164Ir-6 nell’impianto di Natanz. “E’ statata oggi una linea di 164ed è in grado di poterci fornire una quantità di prodotto dieci volte maggiore rispetto alla precedente”, ha detto Rohani in dichiarazioni riportate dall’agenziaiana Mehr. Sempre oggi l’ha dato notizia delle “Ir-9, con una capacità di 50 Swu (unità di lavoro separativo)”, secondo le dichiarazioni di Rohani, che ha insistito sul fatto che “tutte le attività nucleari ...

Advertising

TgLa7 : L'Iran avvia nuove centrifughe per arricchire l'uranio - Miti_Vigliero : L'Iran avvia nuove centrifughe per arricchire l'uranio - Ultima Ora - ANSA - CorriereQ : L’Iran avvia nuove centrifughe per arricchire l’uranio - LuisaRagni : RT @TgLa7: L'Iran avvia nuove centrifughe per arricchire l'uranio - v_napoletano : L'Iran avvia nuove centrifughe per arricchire l'uranio - Ultima Ora (Attenzione a questa merda)- ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Iran avvia L'Iran avvia nuove centrifughe per arricchire l'uranio L'Iran ha avviato nuove centrifughe per l'arricchimento dell'uranio: lo ha reso noto la tv di Stato. Teheran ha annunciato la messa in servizio di nuove centrifughe modernizzate per arricchire più ...

L'Iran ha iniziato a testare una nuova centrifuga per l'arricchimento dell'uranio Iran avvia arricchimento dell'uranio con le centrifughe IR - 4 - AIEA In base al Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), firmato tra Teheran e le principali potenze mondiali nel 2015 , all'Iran ...

L'Iran avvia nuove centrifughe per arricchire l'uranio - Ultima Ora Agenzia ANSA L'Iran avvia nuove centrifughe per arricchire l'uranio (ANSA) - TEHERAN, 10 APR - L'Iran ha avviato nuove centrifughe per l'arricchimento dell'uranio: lo ha reso noto la tv di Stato. Teheran ha annunciato la messa in servizio di nuove centrifughe ...

Iran, nuove centrifughe per l'arricchimento dell'uranio: «No a colloqui con Usa fino a revoca sanzioni» L'Iran ha avviato nuove centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, il cui uso è vietato dall'accordo sul nucleare del 2015. Il presidente Hassan Rouhani ha ufficialmente inaugurato una linea di 164 ...

L'ha avviato nuove centrifughe per l'arricchimento dell'uranio: lo ha reso noto la tv di Stato. Teheran ha annunciato la messa in servizio di nuove centrifughe modernizzate per arricchire più ...arricchimento dell'uranio con le centrifughe IR - 4 - AIEA In base al Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), firmato tra Teheran e le principali potenze mondiali nel 2015 , all'...(ANSA) - TEHERAN, 10 APR - L'Iran ha avviato nuove centrifughe per l'arricchimento dell'uranio: lo ha reso noto la tv di Stato. Teheran ha annunciato la messa in servizio di nuove centrifughe ...L'Iran ha avviato nuove centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, il cui uso è vietato dall'accordo sul nucleare del 2015. Il presidente Hassan Rouhani ha ufficialmente inaugurato una linea di 164 ...