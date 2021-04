Il Coronavirus ha fermato i trapianti di organi: in Italia oltre 8.200 persone in attesa e pochi donatori (Di sabato 10 aprile 2021) Cattiva informazione, fake news e la pandemia da Coronavirus hanno fermato i trapianti e messo in crisi la donazione di organi. A oggi, sono quasi 8.300 le persone in attesa di un trapianto in Italia. Il 72,5% delle 8.291 persone in lista aspetta un rene, mentre il 12,7% (1.076) un fegato. Ad aspettare un cuore nuovo sono invece 670 persone. Il 15,5% dei pazienti, oltre 1200, ha già ricevuto un trapianto di organo ma è in attesa di un ritrapianto: nella quasi totalità dei casi (97,5%) si tratta di rene. In Italia, l’attesa media per ricevere un trapianto di fegato è di 5 mesi. Tempi più lunghi – un anno e un mese – invece per cuore e polmoni e due anni e un mese per ... Leggi su open.online (Di sabato 10 aprile 2021) Cattiva informazione, fake news e la pandemia dahannoe messo in crisi la donazione di. A oggi, sono quasi 8.300 leindi un trapianto in. Il 72,5% delle 8.291in lista aspetta un rene, mentre il 12,7% (1.076) un fegato. Ad aspettare un cuore nuovo sono invece 670. Il 15,5% dei pazienti,1200, ha già ricevuto un trapianto di organo ma è indi un ritrapianto: nella quasi totalità dei casi (97,5%) si tratta di rene. In, l’media per ricevere un trapianto di fegato è di 5 mesi. Tempi più lunghi – un anno e un mese – invece per cuore e polmoni e due anni e un mese per ...

