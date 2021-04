Coronavirus, cambia l’app Immuni: tutto ciò da sapere (Di sabato 10 aprile 2021) l’app Immuni è un’app di tracciamento disponibile in Italia dal primo giugno 2020. Inizialmente sperimentata in quattro regioni (Abruzzo, Marche, Liguria e Puglia), dal 15 giugno in poi è stata autorizzata in tutta Italia. Si tratta, appunto, di una piattaforma di tracciamento con l’obiettivo di tenere sotto controllo i contagi da Covid-19, ma adesso si L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 10 aprile 2021)è un’app di tracciamento disponibile in Italia dal primo giugno 2020. Inizialmente sperimentata in quattro regioni (Abruzzo, Marche, Liguria e Puglia), dal 15 giugno in poi è stata autorizzata in tutta Italia. Si tratta, appunto, di una piattaforma di tracciamento con l’obiettivo di tenere sotto controllo i contagi da Covid-19, ma adesso si L'articolo

Advertising

zazoomblog : Coronavirus cambia l’app Immuni: tutto ciò da sapere - #Coronavirus #cambia #l’app #Immuni: - MilanoSpia : Da lunedì 12 aprile la Lombardia è in zona arancione, cosa cambia rispetto alla rossa - Cinquantenni : #buonsabato #10aprile da lunedì 12 aprile la #Lombardia è in #zonaarancione, cosa cambia rispetto alla rossa nel we… - RedazioneLaNews : #Milano Da lunedì 12 aprile la Lombardia è in zona arancione, cosa cambia rispetto alla rossa - RedazioneLaNews : #Milano La Lombardia torna zona arancione: adesso è ufficiale. Ecco cosa cambia e da quando -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cambia Dimesso dall'ospedale di Legnago e scompare. Attivate ricerche di un 54enne ... le richieste delle Regioni Nuove ordinanze, l'Italia cambia colore: Veneto da zona gialla, ma si resta in arancione I positivi al coronavirus nei singoli comuni della provincia di Verona Video del ...

Estate, dalle località Covid Free agli spostamenti: tutte le ipotesi al vaglio del Governo Se da un lato il Governo è ancora impegnato in una dura lotta per contenere il Coronavirus e ... Come cambia il colore delle regioni: in 6 passano all'arancione, la Sardegna diventa rossa ; // 3. No ...

Coronavirus, Elon Musk cambia idea sui vaccini Corriere dello Sport.it Covid, vaccini e negazionismo: come fermare il populismo scientifico I temi del negazionismo cambiano di luogo in luogo ... rappresentare una barriera invalicabile al raggiungimento di una conclusione sulle origini del Covid-19. Contemporaneamente il mio smartphone ...

Stop ai vaccini per gli under 60: ecco come cambia il piano vaccinale in Friuli Venezia Giulia La campagna anti-Covid, eccezion fatta per le persone fragili e per il personale sanitario e sociosanitario impegnato nella lotta alla pandemia, si concenta ora sulla popolazione più a rischio di svil ...

... le richieste delle Regioni Nuove ordinanze, l'Italiacolore: Veneto da zona gialla, ma si resta in arancione I positivi alnei singoli comuni della provincia di Verona Video del ...Se da un lato il Governo è ancora impegnato in una dura lotta per contenere ile ... Comeil colore delle regioni: in 6 passano all'arancione, la Sardegna diventa rossa ; // 3. No ...I temi del negazionismo cambiano di luogo in luogo ... rappresentare una barriera invalicabile al raggiungimento di una conclusione sulle origini del Covid-19. Contemporaneamente il mio smartphone ...La campagna anti-Covid, eccezion fatta per le persone fragili e per il personale sanitario e sociosanitario impegnato nella lotta alla pandemia, si concenta ora sulla popolazione più a rischio di svil ...