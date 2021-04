Cava d’Ispica, appaltati i lavori di riqualificazione (Di sabato 10 aprile 2021) L’Area archeologica di Cava d’Ispica, nel territorio di Modica (RG), sarà interessata da importanti lavori di riqualificazione e valorizzazione che ci consegneranno un sito completamente rinnovato e con abbattimento delle barriere architettoniche. La Soprintendenza dei Beni culturali di Ragusa ha, infatti, sottoscritto nelle scorse ore il contratto di appalto integrato che assegna all’ATI, formata dalla Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 10 aprile 2021) L’Area archeologica di, nel territorio di Modica (RG), sarà interessata da importantidie valorizzazione che ci consegneranno un sito completamente rinnovato e con abbattimento delle barriere architettoniche. La Soprintendenza dei Beni culturali di Ragusa ha, infatti, sottoscritto nelle scorse ore il contratto di appalto integrato che assegna all’ATI, formata dalla

Advertising

MarialleB : #Modica (RG), riqualificazione dell’area #archeologica di Cava d’Ispica @AlbertoSamona - VaniaSparacino : RT @AlbertoSamona: Firmato il contratto d'appalto per riqualificare l'area archeologica di Cava #Ispica, nel territorio di Modica, che sarà… - Antobello : RT @AlbertoSamona: Firmato il contratto d'appalto per riqualificare l'area archeologica di Cava #Ispica, nel territorio di Modica, che sarà… - CorriereRagusa : Quasi 3 milioni per il Parco archeologico di Cava d’Ispica - fatequalcosa : RT @AlbertoSamona: Firmato il contratto d'appalto per riqualificare l'area archeologica di Cava #Ispica, nel territorio di Modica, che sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Cava d’Ispica Marcella Giulia Pace di Ragusa immortala il Green Flash: selezionata dalla Nasa Quotidianodiragusa.it