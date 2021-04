Amici, Deddy si esibisce in puntata: arriva il commento di Rosa (Di sabato 10 aprile 2021) Proprio nel corso della puntata di Amici, Rosa ha commentato l’esibizione di Deddy, il suo compagno: il messaggio social. La quarta puntata di Amici sta andando adesso in onda. E, come al solito, ci sta regalando dei momenti davvero unici. In attesa di scoprire chi sarà l’unico eliminato di questa sera, le esibizioni che si L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Proprio nel corso delladiha commentato l’esibizione di, il suo compagno: il messaggio social. La quartadista andando adesso in onda. E, come al solito, ci sta regalando dei momenti davvero unici. In attesa di scoprire chi sarà l’unico eliminato di questa sera, le esibizioni che si L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

mimmi______ : Ma perché Deddy è a Amici? #Amici20 - Giorgiaa394 : RT @miiannoio: Amici è quel programma in cui Deddy e Martina ricevono più riconoscimenti di Enula e Serena #amici20 - deddylove2 : Ma Arisa che guarda male deddy mentre canta... paura eh!?? #Amici2020 #amici #deddy - 3lisea_ : Deddy aveva fatto passi in avanti e adesso dopo l’uscita di Rosa li ha rifatti indietro,zero passi in avanti e 1000… - GianlucaPitzal1 : #amici Deddy è bravissimo... Finalmente Complimenti -