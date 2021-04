Xiaomi e Oppo pronte a sfidare Qualcomm e MediaTek con i processori proprietariHDblog.it (Di venerdì 9 aprile 2021) La crescita del mercato degli smartphone, e il contraccolpo della pandemia, hanno prodotto una situazione di forte carenza di componenti che starebbe spingendo Xiaomi e Oppo verso la produzione di processori proprietari. In realtà, il recente report di Digitimes che indica proprio questa strada non svela una novità assoluta: già a febbraio dell’anno scorso abbiamo parlato del “Mariana Plan” di Oppo, ovvero il nome in codice del progetto legato allo sviluppo di un SoC fatto in casa, e nel corso dell’estate ha ripreso vigore la stessa ipotesi anche per quanto riguarda Xiaomi. Si tratta, quindi, di una soluzione che i due colossi cinesi avevano già preventivato, e che probabilmente è stata solo accelerata dal contesto attuale: non dimentichiamoci, poi, che lo spettro delle sanzioni USA (Huawei ne sa ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021) La crescita del mercato degli smartphone, e il contraccolpo della pandemia, hanno prodotto una situazione di forte carenza di componenti che starebbe spingendoverso la produzione diproprietari. In realtà, il recente report di Digitimes che indica proprio questa strada non svela una novità assoluta: già a febbraio dell’anno scorso abbiamo parlato del “Mariana Plan” di, ovvero il nome in codice del progetto legato allo sviluppo di un SoC fatto in casa, e nel corso dell’estate ha ripreso vigore la stessa ipotesi anche per quanto riguarda. Si tratta, quindi, di una soluzione che i due colossi cinesi avevano già preventivato, e che probabilmente è stata solo accelerata dal contesto attuale: non dimentichiamoci, poi, che lo spettro delle sanzioni USA (Huawei ne sa ...

Xiaomi e OPPO si produrranno in casa i processori: la sfida a Qualcomm e MediaTek Arrivano interessanti novità per quanto riguarda il panorama degli smartphone e in particolare quello dei componenti hardware. Xiaomi e OPPO , due dei principali attori nel mercato attuale dei dispositivi mobili, stanno cambiando strada in merito alla produzione dei processori . Il cambio di passo è riferito all'attuale ...

Xiaomi e OPPO si produrranno in casa i processori: la sfida a Qualcomm e MediaTek Androidworld Recensione Oppo Find X3 Neo, il migliore nella sua fascia di prezzo? Su Galaxy S21 abbiamo visto ad esempio l'assenza del teleobiettivo al posteriore, così come abbiamo visto la stessa carenza su Xiaomi Mi 11. Di contro, OPPO Find X3 Neo presenta un ottimo ...

Oppo Find X3 Pro, recensione. L'alto prezzo dell'innovazione Il nuovo top di gamma Oppo mette sul piatto tantissime novità tecnologiche ad un prezzo che tuttavia è molto alto. Vediamo se davvero vale quanto chiesto, e se si poteva fare di più ...

