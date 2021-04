Sondaggi Tp: proteste contro le chiusure, la maggioranza degli italiani sta con i ristoratori (Di venerdì 9 aprile 2021) . La maggioranza degli italiani si schiera al fianco dei ristoratori che nei giorni scorsi sono scesi in piazza per protestare contro le chiusure imposte dal governo. Il 35% appoggia i lavoratori a prescindere da coloro con cui svolgono le manifestazioni e dalle modalità, il 28,2% si schiera con i ristoratori ma consiglia loro di non accompagnarsi a no vax, no mask e destra radicale, il 27,8% è d’accordo con loro se chiedono più sostegni ma non se vogliono riaperture. Solo l’8% non ha approvato e non approva le proteste dei ristoratori in ogni caso. È quanto emerge dal Sondaggio settimanale di Termometro Politico realizato tra il 6 e l’8 aprile Per protesta alcuni ristoratori hanno ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 9 aprile 2021) . Lasi schiera al fianco deiche nei giorni scorsi sono scesi in piazza per protestareleimposte dal governo. Il 35% appoggia i lavoratori a prescindere da coloro con cui svolgono le manifestazioni e dalle modalità, il 28,2% si schiera con ima consiglia loro di non accompagnarsi a no vax, no mask e destra radicale, il 27,8% è d’accordo con loro se chiedono più sostegni ma non se vogliono riaperture. Solo l’8% non ha approvato e non approva ledeiin ogni caso. È quanto emerge dalo settimanale di Termometro Politico realizato tra il 6 e l’8 aprile Per protesta alcunihanno ...

