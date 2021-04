Orienta_lab | nuove opportunità culturali e educative per i giovani del territorio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato i primi elenchi degli interventi presentati a valere del Bando “Educare Insieme” tra i quali figura il progetto “Orienta Lab”, nato dalla forte sinergia tra SANNIOIRPINIA LAB APS, IC N.1 “A. ORIANI” di Sant’Agata de’ Goti e l’I.I.S. “A. Lombardi” di Airola (BN). Il progetto, della durata di n. 270 ore, prevede un approccio multidisciplinare per riscoprire e valorizzare l’ambiente come risorsa educativa, spazio esperienziale e sensoriale mediante il ricorso alla metodologia del learning by doing e outdoor education, e sarà avviato a partire da Maggio/Giugno 2021. Il Progetto diventa così centro promotore di attività artistico –– ambientali ben strutturate e di aggregazione sociale: presso l’I.C. N.1 “A. Oriani” , annuncia in una ...