Non solo polmoni. Il virus colpisce l'apparato digerente fino al 50% dei casi. «Il 'secondo cervello' soffre lo stress da pandemia» (Di venerdì 9 aprile 2021) È un virus respiratorio ma non risparmia stomaco, intestino e colon. La sintomatologia di Covid-19, studiata ormai da più di un anno, registra un insieme di casi riguardanti l'apparato digerente fino a una percentuale del 50%. Nausea, vomito, diarrea i segnali che accompagnano l'infezione. Reflusso, disturbi alimentari e ulcere gastriche invece sono solo alcuni dei problemi generati dall'ansia e dal forte stress da isolamento provocato dai numerosi mesi di restrizione vissuti. Quello che la scienza medica da sempre ha descritto come il secondo cervello dell'essere umano, l'intestino, è ora al centro di una difficoltà che coinvolge le più svariate fasce d'età. La dottoressa Antonietta Lamazza, medico gastroenterologo, professoressa dell'Università Sapienza

