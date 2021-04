Morto principe Filippo | la regina Elisabetta piange “l’amato marito” | “Profonda tristezza”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Poche righe toccanti per esprimere il dolore di una perdita dopo 73 anni di vita insieme: così laII ha annunciato oggi la morte delconsortedi Edimburgo, nato a Corfù il 10 giugno 1921 e scomparso a 2 mesi dal traguardo del compleanno numero 100. “È con– vi si legge – che Sua Maestà laannuncia la morte del suo amato, Sua Altezza Reale il, Duca di Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel Castello di Windsor. Ulteriori annunci saranno dati a tempo debito. La Famiglia Reale si unisce alle persone che nel mondo sono in lutto per la perdita”. Inossidabile punto di riferimento della corte britannica per decenni, il duca di ...

E'ilFilippo, 99enne consorte della regina Elisabetta, dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meglio precisata infezione - non legata al Covid - ...Il duca di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta II aveva 99 anni. Con lui va via l'ultimissimo simbolo di un'Inghilterra coloniale rimossa prima che estinta, il bell'uomo alto con cui tutto il ...Filippo era da poco diventato di nuovo bisnonno grazie alla nipotina Eugenie, ma rischiava di vedere i festeggiamenti per il suo compleanno secolare oscurati dall’arrivo del prossimo Royal Baby figlio ...E' morto il principe Filippo: a giugno avrebbe compiuto 100 anni . Il marito della regina Elisabetta, il più longevo consorte di un monarca nella storia britannica, si ...