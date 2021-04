Mario Draghi in conferenza stampa | il punto su vaccini | riaperture e turismo

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il presidente del Consiglio, ieri pomeriggio, dopo l’incontro con i vertici delle Regioni, ha tenuto unaper fare ilsu diversi aspetti. Al centro delle sue argomentazioni ci sono stati i, lee anche problematiche estere. Sempre nella giornata di ieri, è stato stabilito che il vaccino Astrazeneca è consigliato alle persone con più di 60 anni – per ridurre eventuali problemi di trombosi. Leggi anche: Il Lazio resta in zona arancione, lo conferma D’Amato: ‘Resta alta la pressione sugli ospedali’: ilsui, sul tema deiè stato molto chiaro; dopo l’incontro con le Regioni ...

... intervistato a Radio anch'io, a una domanda sul fatto se abbia o meno fiducia in Roberto Speranza difeso ieri dallo stesso premier."Io ho fiducia ine negli itlaiani... ho un ...Antonella Palermo " Città del Vaticano 'L'obiettivo deve essere di dare ai ragazzi almeno un mese di attività scolastica, che possano chiudere insieme l'anno'. Lo ha affermato il premierieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi. E il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi si rivolge agli studenti: 'Abbiate fiducia in voi e nella scuola'. Intanto la Rete Nazionale '...Draghi-Erdogan , si apre il caso diplomatico dopo le parole di ieri, giovedì 8 aprile del premier italiano in riferimento al sofagate ...alla scienza" - ha aggiunto Salvini secondo cui ci sono almeno sei Regioni italiane che potrebbero tornare in giallo e ripartire nella second metà di aprile Parola di Matteo Salvini al termine ...