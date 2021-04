La parlamentare Pd ha comunicato via Facebook che dovrà essere operata di un tumore e che nelle prossime settimane non potrà svolgere le attività politiche e parlamentari «con la costanza di sempre»

(Di venerdì 9 aprile 2021) Laura Boldrini, 59 anni, è malata e deve operarsi. L’ex presidente della Camera annuncia così il suo ricovero in ospedale. Lo fa con un post su, dove senza timore ammette dispaventata dal male che la costringerà ad allontanarsi dalla scena politica per un po’ di tempo. E lo fa con lo stesso spirito battagliero con cui affronta la politica e con cui ha fronteggiato l’odio in rete di cui è stata bersaglio. Leggi anche › #Togetherwebalance, anche Laura Boldrini si unisce alla challenge › Laura Boldrini: «Per un giorno riempio l’Aula di donne» L’ex presidente della Camerae della sua malattia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : parlamentare comunicato

Informazione Fiscale

Il segretario hadi aver avviato un programma di lavoro che dovrà culminare con la ... 'Norme per limitare i cambi di casacca e il trasformismo'. Un proposito che sembra ...... spiega ancora la, che il prossimo 28 di aprile compirà 60 anni. Qualche timore c'è, ... scrive quindi in conclusione l'ex presidente della Camera dei deputati nel suo, 'che sono ...concordate in via provvisoria con il Parlamento europeo, per sostenere la ripresa economica dopo la crisi Covid-19 (si veda qui il comunicato stampa). In particolare, il Consiglio ha stabilito che per ...Radio radicale siamo qua una banda ferro di Fratelli d'Italia della commissione Difesa per parlare della e lo scontro che c'è sul sul Copasir allora ieri sera i presidenti delle delle delle due Camere ...