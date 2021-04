La moglie del noto calciatore pubblica sui social un pensiero verso il marito (Di venerdì 9 aprile 2021) Sarah Felberbaum dopo il ricovero del marito Daniele De Rossi ha pubblicato sui social un post di dedica. De Rossi, la dedica della moglie al marito: “Ho perso la mia strada fino a te” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 9 aprile 2021) Sarah Felberbaum dopo il ricovero delDaniele De Rossi hato suiun post di dedica. De Rossi, la dedica dellaal: “Ho perso la mia strada fino a te” su Notizie.it.

Advertising

rtl1025 : ?? 'Grazie per la tua dedizione... Mancherai molto'. Il principe #Harry, assieme alla moglie #Meghan Markle, ha dedi… - borghi_claudio : Ovviamente a uso dei travisatori in servizio permanente effettivo NON sono contento del fatto che la moglie di Renz… - PaoloCond : Situazione musicale mattina di Pasqua. Io in lacrime su Twitter (e Spotify) per 70 anni #francescodegregori, moglie… - GIANGI774 : RT @Ciccillo_56: Penso che fare vignette satiriche sulla dipartita del Principe Filippo, così come sulla Regina, in queste ore mi sembra fu… - Ciccillo_56 : Penso che fare vignette satiriche sulla dipartita del Principe Filippo, così come sulla Regina, in queste ore mi se… -

Ultime Notizie dalla rete : moglie del De Rossi ricoverato per Covid, la moglie Sarah: 'Ho perso la mia strada fino a te' Oltre alla dedica della moglie, a De Rossi - attualmente membro dello staff della Nazionale di Roberto Mancini - sono arrivati tanti messaggi di incoraggiamento dal mondo del calcio: da ex compagni ...

Casamonica, due condanne: confermata associazione mafiosa Il tribunale di Roma ha condannato in abbreviato a 2 anni e 2 mesi Debora Cerreoni , moglie di Massimiliano Casamonica , nell'ambito di uno stralcio del processo 'Gramigna' che ha azzerato il clan con la sua roccaforte nella zona della Romanina. Confermata dal tribunale l'associazione ...

Ciro Priello, chi è la moglie del vincitore di LOL – FOTO Inews24 De Rossi, la dedica della moglie al marito: “Ho perso la mia strada fino a te” A seguito del ricovero a causa del Covid dell’ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi, la moglie Sarah Felberbaum ha pubblicato un post di dedica nei confronti del marito. “Ho perso la mia ...

Gianni Morandi dopo l’incidente: “Mano destra gravemente danneggiata” L’ex conduttore del Festival di Sanremo ha ammesso ... Gianni Morandi ustionato: la telefonata di Nek Oltre alla moglie Anna Dan e ai figli Gianni Morandi ha ricevuto tanto supporto dai fan e dai ...

Oltre alla dedica della, a De Rossi - attualmente membro dello staff della Nazionale di Roberto Mancini - sono arrivati tanti messaggi di incoraggiamento dal mondocalcio: da ex compagni ...Il tribunale di Roma ha condannato in abbreviato a 2 anni e 2 mesi Debora Cerreoni ,di Massimiliano Casamonica , nell'ambito di uno stralcioprocesso 'Gramigna' che ha azzerato il clan con la sua roccaforte nella zona della Romanina. Confermata dal tribunale l'associazione ...A seguito del ricovero a causa del Covid dell’ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi, la moglie Sarah Felberbaum ha pubblicato un post di dedica nei confronti del marito. “Ho perso la mia ...L’ex conduttore del Festival di Sanremo ha ammesso ... Gianni Morandi ustionato: la telefonata di Nek Oltre alla moglie Anna Dan e ai figli Gianni Morandi ha ricevuto tanto supporto dai fan e dai ...