Industrie Chimiche Forestali acquista altre azioni proprie

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) –ha comunicato di averto, dal 30 marzo all’8 aprile 2021, complessive 10.150(corrispondenti allo 0,141% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 6,041 euro per un controvalore complessivo pari a 61.316 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020. L’ammontare complessivo delledetenute daa seguito degli acquisti comunicati è di 296.332, pari al 4,115% del capitale sociale. Il numero diemesse meno il numero ...

Advertising

bellogatto1 : RT @osamundR: @drsmoda Ai nazisti, ai sionisti, ai massoni alle industrie chimiche, alla finanza corrotta e nelle mani sporche di sangue de… - drsmoda : RT @osamundR: @drsmoda Ai nazisti, ai sionisti, ai massoni alle industrie chimiche, alla finanza corrotta e nelle mani sporche di sangue de… - nikkoletta59 : RT @osamundR: @drsmoda Ai nazisti, ai sionisti, ai massoni alle industrie chimiche, alla finanza corrotta e nelle mani sporche di sangue de… - osamundR : @drsmoda Ai nazisti, ai sionisti, ai massoni alle industrie chimiche, alla finanza corrotta e nelle mani sporche di… -

Ultime Notizie dalla rete : Industrie Chimiche

Teleborsa

... nel corso degli anni, fortissime limitazioni come quelle conseguenti alla posa del metanodotto della Snam ed al rifacimento dell'elettrodotto Terna, senza parlare delleda tempo ...... nel corso degli anni, fortissime limitazioni come quelle conseguenti alla posa del metanodotto della "Snam" ed al rifacimento dell'elettrodotto "Terna", senza parlare delleda ...Il Gruppo del cane a sei zampe ha incontrato le organizzazioni sindacali ed ha illustrato la strategia per la chimica ...RIETI - E’ stato presentato stamattina alla stampa e sarà messo in distribuzione al pubblico lunedì l’ultimo libro della Fondazione Varrone La ...