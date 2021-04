Draghi esercita ancora il golden power: cosa vuol dire? (Di venerdì 9 aprile 2021) Il governo Draghi è tornato a esercitare i poteri speciali (golden power) garantiti dalla legge a Palazzo Chigi per scrutinare gli accordi tra società italiane operanti in settori strategici e aziende straniere, intervenendo su una fornitura 5G alla società italiana Linkem da parte dei colossi Huawei e Zte. Linkem è un gruppo italiano particolarmente attivo nello sviluppo della InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 9 aprile 2021) Il governoè tornato are i poteri speciali () garantiti dalla legge a Palazzo Chigi per scrutinare gli accordi tra società italiane operanti in settori strategici e aziende straniere, intervenendo su una fornitura 5G alla società italiana Linkem da parte dei colossi Huawei e Zte. Linkem è un gruppo italiano particolarmente attivo nello sviluppo della InsideOver.

Advertising

rattapeluche : @MgbuBugini @FrancoBechis Ma l’obbligo vale per tutti!! Anche chi esercita in studi professionali! E lo ha stabilito proprio Draghi! - MarcG_69 : RT @94Zappavigna: dittatóre s. m. «Chi governa o esercita comunque la propria autorità in modo dispotico e intransigente, senza ammettere… - Shashkov30 : RT @94Zappavigna: dittatóre s. m. «Chi governa o esercita comunque la propria autorità in modo dispotico e intransigente, senza ammettere… - 94Zappavigna : dittatóre s. m. «Chi governa o esercita comunque la propria autorità in modo dispotico e intransigente, senza amme… - Piero42395724 : RT @giure99: Stiamo assistendo allo stravolgimento strisciante della Costituzione. Ma la colpa maggiore non è di Draghi ma è di chi non ese… -