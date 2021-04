Covid, muore a 29 anni il telecronista Ciccio Marrone: lutto a Bitonto (Di venerdì 9 aprile 2021) “Il presidente Luigi De Laurentiis e tutta la SSC Bari si uniscono al dolore della famiglia Marrone prematuramente privata dell’affetto di Ciccio, giovane speaker sportivo, che il Covid ha strappato ai suoi cari a soli 29 anni. Alla famiglia e a tutti i suoi affetti giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutto il popolo biancorosso in questo momento di indicibile dolore”. La Società Sportiva Calcio Bari ha voluto unirsi al commiato per Ciccio Marrone, speaker del Bitonto scomparso oggi. Aveva 29 anni e una grandissima passione per la cura e la tutela degli animali. Ciccio ha messo le sue capacità, l’entusiasmo e l’amore viscerale per lo sport. Marrone infatti era il radiocronista e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 aprile 2021) “Il presidente Luigi De Laurentiis e tutta la SSC Bari si uniscono al dolore della famigliaprematuramente privata dell’affetto di, giovane speaker sportivo, che ilha strappato ai suoi cari a soli 29. Alla famiglia e a tutti i suoi affetti giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutto il popolo biancorosso in questo momento di indicibile dolore”. La Società Sportiva Calcio Bari ha voluto unirsi al commiato per, speaker delscomparso oggi. Aveva 29e una grandissima passione per la cura e la tutela degli animali.ha messo le sue capacità, l’entusiasmo e l’amore viscerale per lo sport.infatti era il radiocronista e ...

