Continuità assistenziale, il Piemonte approva un nuovo piano di dimissione protetta dagli ospedali al domicilio e alle Rsa (Di venerdì 9 aprile 2021) SANITÀ Gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti o le persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano assimilabili a quelli di un anziano non autosufficiente, potranno essere dimessi ... Leggi su gazzettadalba (Di venerdì 9 aprile 2021) SANITÀ Gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti o le persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano assimilabili a quelli di un anziano non autosufficiente, potranno essere dimessi ...

Ultime Notizie dalla rete : Continuità assistenziale Continuità assistenziale, il Piemonte approva un nuovo piano di dimissione protetta dagli ospedali al domicilio e alle Rsa ... oppure direttamente in Rsa, attraverso percorsi di continuità assistenziale a carico della Sanità. Lo ha deciso oggi la Giunta regionale del Piemonte, precisando che il provvedimento non riguarda ...

Melfi: Carcere al collasso in piena emergenza sanitaria Il Penitenziario sta attraversando un momento delicato in quanto alcuni positivi iniziano ad accusare sintomi più gravi, nonostante tutto, è venuta a mancare la continuità assistenziale medica da ...

