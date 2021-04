"Al lavoro per riaperture a maggio ma serve cautela" dice Brusaferro (Di venerdì 9 aprile 2021) AGI - "Non esiste una soglia predefinita per poi riaprire, gli scenari devono essere monitorizzati attraverso vari indicatori, e su questo si sta lavorando sostanzialmente sulla prospettiva di maggio. È un approccio dinamico, esistono indicatori che si vanno a modellare man mano che evolve il sistema. Dobbiamo essere massimamente flessibili, prepararci alla possibilità che possa arrivare una nuova variante". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, al punto stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. "Dobbiamo assemblare una serie di variabili - ha aggiunto - sicuramente la quota di persone immunizzate è un elemento importante che può aiutare a prendere delle decisioni. Oggi siamo al picco delle terapie intensive. Abbiamo oltre 3.600 pazienti ricoverati in terapia intensiva, ... Leggi su agi (Di venerdì 9 aprile 2021) AGI - "Non esiste una soglia predefinita per poi riaprire, gli scenari devono essere monitorizzati attraverso vari indicatori, e su questo si sta lavorando sostanzialmente sulla prospettiva di. È un approccio dinamico, esistono indicatori che si vanno a modellare man mano che evolve il sistema. Dobbiamo essere massimamente flessibili, prepararci alla possibilità che possa arrivare una nuova variante". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio, al punto stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. "Dobbiamo assemblare una serie di variabili - ha aggiunto - sicuramente la quota di persone immunizzate è un elemento importante che può aiutare a prendere delle decisioni. Oggi siamo al picco delle terapie intensive. Abbiamo oltre 3.600 pazienti ricoverati in terapia intensiva, ...

