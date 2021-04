Vaccini ed AstraZeneca: le parole del Presidente Draghi (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha tenuto una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi pomeriggio alle ore 18.00 ha tenuto una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. La conferenza del Presidente si è tenuta assieme al professor Franco Locatelli, attuale coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. Ecco i punti salienti su cui si sono soffermati. Piano vaccinale “Con che coscienza la gente salta la lista sapendo che lascia esposto a rischio concreto di morte persone over 75 o persone fragili?”, ha osservato in prima battuta il Presidente del Consiglio. “Uno può banalizzare e dire: smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani o ... Leggi su zon (Di giovedì 8 aprile 2021) Ildel Consiglio, Mario, ha tenuto una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio Ildel Consiglio, Mario, oggi pomeriggio alle ore 18.00 ha tenuto una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. La conferenza delsi è tenuta assieme al professor Franco Locatelli, attuale coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. Ecco i punti salienti su cui si sono soffermati. Piano vaccinale “Con che coscienza la gente salta la lista sapendo che lascia esposto a rischio concreto di morte persone over 75 o persone fragili?”, ha osservato in prima battuta ildel Consiglio. “Uno può banalizzare e dire: smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani o ...

