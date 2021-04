Usa | Biden chiede al Senato di approvare due leggi per restrizioni armi | “Sono un’epidemia | fonte d’imbarazzo per il nostro Paese”

(Di giovedì 8 aprile 2021) “”, “unaper ilnel mondo”. Joeha citato la strage nel corso della quale un ex giocatore di Nfl ha aperto il fuoco uccidendo cinque persone, tra cui due bambini di 5 e 9 anni, perre aldidue proposte di legge che introducono norme più restrittive sulla circolazione dellenegli Stati Uniti, dove tornano a salire le sparatorie mortali dopo il calo dovuto alleper la pandemia: “Basta preghiere, è il tempo dell’azione per fermare una volta per tutte la violenza delle”, ha detto aggiungendo che l’obiettivo principale deve essere quello di limitare la vendita ai privati dei fucili d’assalto in ...

Advertising

sole24ore : Boom di occupati negli #Usa,?l’America di #Biden torna a correre - RaiNews : Intervento del presidente Usa - sardanews : Biden, violenza armi un imbarazzo per gli Usa nel mondo - genovesergio76 : RT @_DAGOSPIA_: BIDEN MINACCIA IL BOICOTTAGGIO DEI GIOCHI INVERNALI DI PECHINO- LE REAZIONI DI CINA E ALLEATI USA - buonweekend : RT @lageloni: Che poi non ho capito il ragionamento di quelli secondo cui la macchia indelebile di Conte agli occhi degli USA era aver gove… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Biden

Joesi appresta a presentare nelle prossime ore una stretta sulle armi da fuoco. "La violenza delle armi da fuoco in America è un'epidemia e una fonte incredibile di imbarazzo per il nostro ...si è anche rivolto ai critici della riforma delle armi, dicendo che nessuna delle sue azioni esecutive contraddirà la Costituzione: "Niente, niente di quello che voglio raccomandare interferirà ...(LaPresse) – Dobbiamo “vietare le armi d’assalto”. Milano, 8 apr. Il democratico ha poi riconosciuto che sarà difficile far passare una simile proposta al Senato, fortemente diviso E’ l’appello ...Negli Usa saranno imposte nuove restrizioni in merito all'uso delle armi. Lo rende noto, nel corso di una conferenza stampa, il Presidente Joe Biden. "La violenza armata in questo ...