Tragedia ai Castelli | Angela morta a 46 anni falciata da un’auto pirata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 aprile 2021) Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme a un uomo, quando entrambi sono stati falciati daa tutta velocità. E’ successo martedì sera a Santa Maria delle Mole, tra via Appia, via della Repubblica e via dei Mille, in direzione Albano Laziale. La donna,Arseni, 46di origini calabresi, non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto: la 46enne è deceduta ieri all’alba al Policlinico Tor Vergata. Migliori, invece, le condizioni dell’uomo di 33che era con lei, trasportato all’Ospedale di San Giovnon sembrerebbe essere in pericolo di vita.aiinvestita e uccisa da...