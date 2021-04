Stasera in tv – La traviata di Giuseppe Verdi | le anticipazioni | oggi 9 aprile

(Di venerdì 9 aprile 2021) Questa in televisione il film-opera La: tutte lesul capolavoro diin onda, 9L’Opera di Roma e Rai Cultura hanno prodotto il film-opera La, che andrà in onda questa sera in tv in prima visione su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Come annunciato dalla rete L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ViaggiNews.com

Nei mesi scorsi il Maestro è stato tra i protagonisti della ripresa dell'attività del nostro Teatro dopo il lockdown dirigendo quattro recite de Lain forma di concerto con Marina Rebeka in ......edizione dell'opera Ladi Giuseppe Verdi, una produzione del Teatro Massimo Bellini di Catania in collaborazione con Classica HD, che andrà in onda in prima visione e in esclusiva...Questa in televisione il film-opera La traviata: tutte le anticipazioni sul capolavoro di Giuseppe Verdi in onda oggi, 9 aprile L’Opera di Roma e Rai Cultura hanno prodotto il film-opera La traviata, ...CATANIA, – Cresce l’attesa per la nuova edizione dell’opera La traviata di Giuseppe Verdi ... che andrà in onda in prima visione e in esclusiva stasera alle ore 21.00 su Classica HD ...