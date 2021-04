Piove sul bagnato in casa Napoli, dopo la sconfitta con la Juve l’Ag. di Insigne incontra il Milan (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri sera la Juventus ha avuto la meglio sugli azzurri in un match che ha aizzato molte polemiche da una parte e dall’altra complice un arbitraggio a dir poco scandaloso. L’arbitro Mariani infatti si lascia sfuggire almeno due calci di rigore. Fatto sta che il Napoli è uscito sconfitto dallo Stadium per 2-1 con la Juventus che balza al terzo posto. Pirlo era chiamato all’ultima spiaggia, Gattuso voleva provare l’allungo. Tutto si deciderà nelle restanti 10 gare di campionato. Intanto però c’è un’altra questione che tiene banco in casa Napoli. Il rinnovo del Capitano Lorenzo Insigne. Da tempo ormai che Adl vuole rinnovare il suo contratto ma ridimensionando notevolmente l’ingaggio. Il talento della Nazionale però non è convinto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ieri sera lantus ha avuto la meglio sugli azzurri in un match che ha aizzato molte polemiche da una parte e dall’altra complice un arbitraggio a dir poco scandaloso. L’arbitro Mariani infatti si lascia sfuggire almeno due calci di rigore. Fatto sta che ilè uscito sconfitto dallo Stadium per 2-1 con lantus che balza al terzo posto. Pirlo era chiamato all’ultima spiaggia, Gattuso voleva provare l’allungo. Tutto si deciderà nelle restanti 10 gare di campionato. Intanto però c’è un’altra questione che tiene banco in. Il rinnovo del Capitano Lorenzo. Da tempo ormai che Adl vuole rinnovare il suo contratto ma ridimensionando notevolmente l’ingaggio. Il talento della Nazionale però non è convinto ...

Advertising

anteprima24 : ** Piove sul bagnato in casa #Napoli, dopo la sconfitta con la Juve l'Ag. di Insigne incontra il Milan **… - PiervincenzoPi7 : @matteosalvinimi Sul fatto che sia un atto riprorevole non ci piove, l'incontro però con Orbán e Morawiecki non è… - Rainbowforev : RT @gineburada: È da ieri che piove sul bagnato, ma oggi io almeno un sorriso l’ho fatto. ?? GRAZIE ai primi 101 approdati sul mio profilo… - FabioBreda3 : @Libero_official Sul dolore piove tristezza - pensa_se_piove : @ggiuliaee Io ?? fare 3 cose contemporaneamente + ripassare ad alta voce latino = mettere la moka sul fornello senza… -