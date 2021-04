Oroscopo Pesci, domani 9 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 8 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 9 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci. Amici dei Pesci, tutta l’orbita celeste continua ad appoggiarvi e spalleggiarvi, rendendo le vostre giornate luminose e radiose. Il benessere dovrebbe continuare ad animare i vari aspetti della vostra vita, rendendovi più aperti alle novità e alla bellezza che vi circonda. Come nei giorni passati, però, Marte è ancora opposto e non sembra voler mutare il suo aspetto negativo nei vostri confronti. Ormai, però, dovreste aver capito che non vi renderà le cose impossibili, quanto piuttosto solo un po’ più ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 9? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Amici dei, tutta l’orbita celeste continua ad appoggiarvi e spalleggiarvi, rendendo le vostre giornate luminose e radiose. Il benessere dovrebbe continuare ad animare i vari aspetti della vostra vita, rendendovi più aperti alle novità e alla bellezza che vi circonda. Come nei giorni passati, però, Marte è ancora opposto e non sembra voler mutare il suo aspetto negativo nei vostri confronti. Ormai, però, dovreste aver capito che non vi renderà le cose impossibili, quanto piuttosto solo un po’ più ...

