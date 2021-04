L' Arkansas vieta terapie ormonali e gli interventi chirurgici per i giovani transgender

(Di giovedì 8 aprile 2021) L 'è il primo stato degli Usa are lee glichirurgic i per i. Il governatore dello stato ha deciso lo scorso lunedì di bocciare la ...

' Questo è un giorno triste per l'', ha spiegato Holly Dickson, direttore esecutivo dell'organizzazione per la difesa dei diritti e delle libertà individuali. Questa legge ' porterà famiglie,..."Questo è un giorno triste per l'", ha spiegato Holly Dickson, direttore esecutivo dell'organizzazione per la difesa dei diritti e delle libertà individuali. Questa legge "porterà famiglie, ...L’Arkansas è il primo stato degli Usa a vietare le terapie ormonali e gli interventi chirurgici per i giovani transgender. Il governatore dello stato ha deciso lo scorso lunedì di bocciare la ...Il governatore aveva posto il veto al disegno di legge, ma Camera e Senato, a maggioranza repubblicana, hanno annullato la bocciatura ...