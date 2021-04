La sconfitta è pesante, ma non è il caso di farne un dramma (Di giovedì 8 aprile 2021) “Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare”: viene in mente questa facile citazione manzoniana per raccontare l’amarezza nel giudicare l’occasione sprecata da Insigne e compagni. Quante altre volte il Napoli nell’andare a Torino ad affrontare in una sorta di spareggio la Juventus -peraltro in difficoltà di risultati e distratta da polemiche interne- sarà reduce da cinque vittorie nelle ultime sei gare? Alla vigilia della partita c’era un grosso vantaggio psicologico per la squadra napoletana, che sulla carta poteva riequilibrare la differenza di valori a favore dei bianconeri. Non è stato sfruttato a causa di un approccio alla partita fiacco, probabilmente addebitabile a un timore reverenziale verso un avversario indubbiamente più forte che ha consentito a una Juventus disorientata per una posizione in classifica a lei inusuale nell’ultimo decennio di ritrovare quel che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 aprile 2021) “Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare”: viene in mente questa facile citazione manzoniana per raccontare l’amarezza nel giudicare l’occasione sprecata da Insigne e compagni. Quante altre volte il Napoli nell’andare a Torino ad affrontare in una sorta di spareggio la Juventus -peraltro in difficoltà di risultati e distratta da polemiche interne- sarà reduce da cinque vittorie nelle ultime sei gare? Alla vigilia della partita c’era un grosso vantaggio psicologico per la squadra napoletana, che sulla carta poteva riequilibrare la differenza di valori a favore dei bianconeri. Non è stato sfruttato a causa di un approccio alla partita fiacco, probabilmente addebitabile a un timore reverenziale verso un avversario indubbiamente più forte che ha consentito a una Juventus disorientata per una posizione in classifica a lei inusuale nell’ultimo decennio di ritrovare quel che ...

Napoli, azzurri subito in campo: Gattuso prepara la sfida con la Samp Una sconfitta pesante quella di ieri contro la Juventus, ma c'è poco tempo per pensare al ko. Il Napoli è tornato a casa subito dopo la gara e questa mattina la squadra di ...

