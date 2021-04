La moneta da 10 lire che ha un valore impressionante | Controllate in casa (Di giovedì 8 aprile 2021) Una moneta delle vecchie lire che tutti noi abbiamo utilizzato in passato, ha acquisito un valore incredibile. Scopriamo qual è monete conservate in una scatola di latta (pixabay)Chi a casa non ha conservato come cimelio monete o banconote del vecchio conio? Se lo avete fatto, vi conviene controllare se possedete questa moneta. Il suo valore sul sito di aste on line eBay è davvero molto interessante. Potreste ricavarne un bel gruzzoletto oppure aspettare che acquisti ancora più prestigio nel tempo. La moneta in questione è da 10 lire e risale al 1954. Su un lato vi sono raffigurate due spighe di grano ed è inciso il numero 10, sull’altro è raffigurato un aratro. Venne coniata per la prima volta nel 1951, fino al 1956, e successivamente ... Leggi su kronic (Di giovedì 8 aprile 2021) Unadelle vecchieche tutti noi abbiamo utilizzato in passato, ha acquisito unincredibile. Scopriamo qual è monete conservate in una scatola di latta (pixabay)Chi anon ha conservato come cimelio monete o banconote del vecchio conio? Se lo avete fatto, vi conviene controllare se possedete questa. Il suosul sito di aste on line eBay è davvero molto interessante. Potreste ricavarne un bel gruzzoletto oppure aspettare che acquisti ancora più prestigio nel tempo. Lain questione è da 10e risale al 1954. Su un lato vi sono raffigurate due spighe di grano ed è inciso il numero 10, sull’altro è raffigurato un aratro. Venne coniata per la prima volta nel 1951, fino al 1956, e successivamente ...

superdrumm : Ogni italiano ha perso mediamente 70 mila euro dopo l'introduzione della fottutissima moneta unica. 70MILA EURO = 140MILIONI DI LIRE. - CastigamattU : RT @CCFCattaneo: La catastrofica decisione di entrare nell’euro ha trasformato un NON-debito in lire in un VERO DEBITO IN MONETA STRANIERA… - marisavillani : RT @CCFCattaneo: La catastrofica decisione di entrare nell’euro ha trasformato un NON-debito in lire in un VERO DEBITO IN MONETA STRANIERA… - alberto_parini : RT @CCFCattaneo: La catastrofica decisione di entrare nell’euro ha trasformato un NON-debito in lire in un VERO DEBITO IN MONETA STRANIERA… - PastoreFrance : RT @CCFCattaneo: La catastrofica decisione di entrare nell’euro ha trasformato un NON-debito in lire in un VERO DEBITO IN MONETA STRANIERA… -