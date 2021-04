Juventus-Napoli 2-1: Dybala è tornato (Di giovedì 8 aprile 2021) Juve rabbiosa, Chiesa sontuoso: Ronaldo fa il resto Da ottobre ad aprile vi sono quasi sei mesi, tanto è durata l’attesa per vedere finalmente Juventus–Napoli. Il terzo capitolo del match dopo il successo bianconero in Supercoppa e quello azzurro al Maradona non delude le attese e si disputa su ritmi elevati. In palio c’è una fetta di Champions League, con l’ago della bilancia che balla pericolosamente da una parte all’altra già nei primi minuti. Ronaldo, Chiesa, Fabian Ruiz e Zielinski confezionano palle-gol effettive e potenziali, ma è lo stesso CR7 a fare la cosa giusta. Dopo aver ciccato clamorosamente un gol fatto al 3?, si rifà su una giocata mirabolante di Chiesa. L’1-0 apre le porte ad un’ottima prova della formazione di Pirlo, più compatta e quadrata rispetto al derby e contro un Napoli che balla in difesa. Ed insieme a ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Juve rabbiosa, Chiesa sontuoso: Ronaldo fa il resto Da ottobre ad aprile vi sono quasi sei mesi, tanto è durata l’attesa per vedere finalmente. Il terzo capitolo del match dopo il successo bianconero in Supercoppa e quello azzurro al Maradona non delude le attese e si disputa su ritmi elevati. In palio c’è una fetta di Champions League, con l’ago della bilancia che balla pericolosamente da una parte all’altra già nei primi minuti. Ronaldo, Chiesa, Fabian Ruiz e Zielinski confezionano palle-gol effettive e potenziali, ma è lo stesso CR7 a fare la cosa giusta. Dopo aver ciccato clamorosamente un gol fatto al 3?, si rifà su una giocata mirabolante di Chiesa. L’1-0 apre le porte ad un’ottima prova della formazione di Pirlo, più compatta e quadrata rispetto al derby e contro unche balla in difesa. Ed insieme a ...

