I nuovi convogli ad alta capacità di Trenord in circolazione sulla Milano-Gallarate-Arona-Domodossola (Di giovedì 8 aprile 2021) Buone notizie per migliaia di pendolari che gravitano nel Varesotto, nel Verbano e in Val d’Ossola. Da lunedì 12 aprile entrano in funzione i treni Caravaggio. I nuovi convogli ad alta capacità di Trenord andranno in circolazione sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola. Una vera e propria rivoluzione, sempre invocata e da tanto tempo attesa, per una linea in cui sino al momento viaggiavano in prevalenza treni datati. L’arrivo dei Caravaggio permetterà di viaggiare in modo più confortevole ed in maggiore sicurezza. Si parte lunedì e gradualmente entro mercoledì saranno quattro i nuovi Caravaggio in servizio sulla linea. I convogli ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 8 aprile 2021) Buone notizie per migliaia di pendolari che gravitano nel Varesotto, nel Verbano e in Val d’Ossola. Da lunedì 12 aprile entrano in funzione i treni Caravaggio. Iaddiandranno inlinea. Una vera e propria rivoluzione, sempre invocata e da tanto tempo attesa, per una linea in cui sino al momento viaggiavano in prevalenza treni datati. L’arrivo dei Caravaggio permetterà di viaggiare in modo più confortevole ed in maggiore sicurezza. Si parte lunedì e gradualmente entro mercoledì saranno quattro iCaravaggio in serviziolinea. I...

prettySure77 : RT @Trenord_Press: Da lunedì 12/4 i nuovi treni Caravaggio di Trenord entreranno in circolazione sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodos… - AleCom1968 : RT @Trenord_Press: Da lunedì 12/4 i nuovi treni Caravaggio di Trenord entreranno in circolazione sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodos… - TrenordOfficial : RT @Trenord_Press: Da lunedì 12/4 i nuovi treni Caravaggio di Trenord entreranno in circolazione sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodos… - Genevie36367412 : RT @RegLiguria: DUE NUOVI TRENI 'POP' E UNO 'ROCK' SULLA RETE REGIONALE LIGURE ?? Sono entrati in servizio sulla rete regionale ligure tre… - AnsaLombardia : Ferrovie: Trenord, nuovi Caravaggio su Milano-Domodossola. In servizio dal prossimo 12 aprile 4 convogli per 22 cor… -