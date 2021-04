Draghi si scalda in conferenza stampa: "Con che coscienza gente salta fila dei vaccini?" (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Mario Draghi che non ti aspetti, quello che si presenta in conferenza stampa a Palazzo Chigi , con al suo fianco Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Non tanto sui temi,... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Marioche non ti aspetti, quello che si presenta ina Palazzo Chigi , con al suo fianco Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Non tanto sui temi,...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi scalda Draghi si scalda in conferenza stampa: "Con che coscienza gente salta fila dei vaccini?" Draghi arrabbiato A un certo punto, inusualmente, Draghi si scalda : "Uno può banalizzare e dire: smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani o ragazzi, psicologi di 35 anni. Queste ...

