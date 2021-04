Draghi: "Priorità vaccini agli over 75. Con che coscienza si salta la lista? Basta con i giovani" (Di giovedì 8 aprile 2021) «La disponibilità di vaccini non è calata, i numeri sono come prima di Pasqua, sta risalendo secondo il trend previsto. Non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti». Lo ha detto il... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 8 aprile 2021) «La disponibilità dinon è calata, i numeri sono come prima di Pasqua, sta risalendo secondo il trend previsto. Non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti». Lo ha detto il...

Advertising

marcocappato : Andare in #Libia senza porre la questione dei diritti umani è poco lungimirante. Se anche si vuole dare priorità ag… - repubblica : ?? Vaccini, Draghi in conferenza stampa. 'Priorita' agli over 75. Con che coscienza si saltano le liste?' (in aggior… - Corriere : Draghi: «Smettete di vaccinare psicologi di 35 anni, priorità ad anziani» - GattoTardo68 : RT @Corriere: Draghi: «Smettete di vaccinare psicologi di 35 anni, priorità ad anziani» - nieddupierpaolo : RT @riktroiani: #Draghi: 'Il rischio massimo è per chi ha più di 75 anni. A loro va la priorità della vaccinazione. Il Generale Figliuolo u… -