Come spremere i limoni? Avete sempre sbagliato | il trucco per non sprecarne una goccia!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 8 aprile 2021) Isono utili in moltissime preparazioni. Dalle ricette dolci a quelle salate, compaiono spessissimo. Servono anche semplicemente per una veloce tisana digestiva. Insomma in frigo non possono mai mancare ma siamo veramente certi di saperespremerne il succo? Non è una domanda banale perché, in realtà, il più delle volte non spremiamo del tutto il succo del limone. Vediamo alcuni piccoli trucchi per nonnemmeno una goccia.: ecco le giuste indicazionii limone alla giusta temperatura Tutti conserviamo iin frigo, questo naturalmente ne abbassa la temperatura. Il succo in questo modo risulta più “solido” e, quindi, più difficile da fare uscire. Per scaldarlo quel minimo da rendere più ...