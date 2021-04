AstraZeneca raccomandato agli over 60 ma le Regioni vanno all'attacco (Di giovedì 8 aprile 2021) AGI - L'uso del vaccino AstraZeneca in Italia è raccomandato sopra i 60 anni, ma non vietato negli under 60. La decisione è arrivata dopo il responso dell'Ema che ha parlato di un possibile nesso tra questo vaccino e rare forme di trombosi. Ma le Regioni vanno all'attacco e chiedono indicazioni chiare. In alcune Regioni si sono riscontrate percentuali alte di disdette del vaccino anglo-svedese da parte dei cittadini. Anche il 40%. “Danno a noi la colpa – si è sfogato uno dei presidenti - quando noi ormai passiamo il tempo a cercare di convincere la gente ma poi arrivano sempre messaggi contraddittori”. Ecco il motivo per cui i governatori hanno chiesto chiarezza al governo e al Cts. “Dovete prendervi la responsabilità di comunicazioni chiare”, il ‘refrain' durante l'incontro che si è ... Leggi su agi (Di giovedì 8 aprile 2021) AGI - L'uso del vaccino AstraZeneca in Italia è raccomandato sopra i 60 anni, ma non vietato negli under 60. La decisione è arrivata dopo il responso dell'Ema che ha parlato di un possibile nesso tra questo vaccino e rare forme di trombosi. Ma leall'e chiedono indicazioni chiare. In alcunesi sono riscontrate percentuali alte di disdette del vaccino anglo-svedese da parte dei cittadini. Anche il 40%. “Danno a noi la colpa – si è sfogato uno dei presidenti - quando noi ormai passiamo il tempo a cercare di convincere la gente ma poi arrivano sempre messaggi contraddittori”. Ecco il motivo per cui i gnatori hanno chiesto chiarezza al gno e al Cts. “Dovete prendervi la responsabilità di comunicazioni chiare”, il ‘refrain' durante l'incontro che si è ...

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca raccomandato agli Caos sul siero Astrazeneca, la guerra è geopolitica ... risulta ora "preferenzialmente" raccomandato agli over sessanta . Ma ci sono altri nodi che AstraZeneca deve sciogliere. La società ...

Astrazeneca, in Italia raccomandato a over 60. No stop a seconde dosi Il piano vaccinale rischia una nuova frenata L'Italia raccomanda il vaccino Astrazeneca agli over 60. Una decisione che cambia il piano vaccinale. L'annuncio è arrivato dopo le valutazioni di Ema che ...

