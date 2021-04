Apple iPhone 11 Pro da 512 GB in offerta su Amazon con sconto di 384 euro (Di giovedì 8 aprile 2021) Su Amazon oggi è in offerta l’iPhone 11 Pro da 512 GB, il modello base di quello che fino ad alcuni mesi fa era il top di gamma del colosso californiano. Grazie allo sconto del 24% questo modello costa ora 1199 euro invece di 1582,63, con un risparmio di 383,63 euro. Parliamo di uno smartphone di ultima generazione, presentato a settembre scorso e dotato di un grande display, doppia fotocamera posteriore e autonomia migliorata rispetto alla generazione precedente. In particolare l’iPhone 11 Pro può contare su un ottimo display di tipo OLED con diagonale di 5,8 pollici e risoluzione pari a 2436 x 1125 pixel, che produce una densità elevatissima, 458 PPI. Grazie a una luminosità massima di 100 nit e a un contrasto di 2.000.000:1, il display supporta anche l’HDR, mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Suoggi è inl’11 Pro da 512 GB, il modello base di quello che fino ad alcuni mesi fa era il top di gamma del colosso californiano. Grazie allodel 24% questo modello costa ora 1199invece di 1582,63, con un risparmio di 383,63. Parliamo di uno smartphone di ultima generazione, presentato a settembre scorso e dotato di un grande display, doppia fotocamera posteriore e autonomia migliorata rispetto alla generazione precedente. In particolare l’11 Pro può contare su un ottimo display di tipo OLED con diagonale di 5,8 pollici e risoluzione pari a 2436 x 1125 pixel, che produce una densità elevatissima, 458 PPI. Grazie a una luminosità massima di 100 nit e a un contrasto di 2.000.000:1, il display supporta anche l’HDR, mentre ...

