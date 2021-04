Xbox Series X/S, lancio da record in India: per Microsoft si tratta di un 'mercato chiave' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Microsoft si è concentrata sulla next-gen iniziata alla fine del 2020 con il duo Xbox Series X e Series S esibendo una strategia progettata per raggiungere un pubblico diverso e che sta già dando i suoi frutti in paesi come l'India. Nel mese di marzo in particolare, su territorio Indiano Xbox Series S è stata la console più popolare. "Abbiamo riscontrato una domanda enorme da parte dei nostri fan per le nostre nuove console Xbox", afferma un portavoce di Microsoft India. "Lo scenario Indiano per quanto riguarda i videogiochi, è uno dei mercati più grandi del mondo e rimane un'area di crescita chiave per il business Xbox. L'interesse e l'entusiasmo che ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021)si è concentrata sulla next-gen iniziata alla fine del 2020 con il duoX eS esibendo una strategia progettata per raggiungere un pubblico diverso e che sta già dando i suoi frutti in paesi come l'. Nel mese di marzo in particolare, su territorionoS è stata la console più popolare. "Abbiamo riscontrato una domanda enorme da parte dei nostri fan per le nostre nuove console", afferma un portavoce di. "Lo scenariono per quanto riguarda i videogiochi, è uno dei mercati più grandi del mondo e rimane un'area di crescitaper il business. L'interesse e l'entusiasmo che ...

