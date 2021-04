Vaccino, la speranza dal Pascale di Napoli: “Sperimentazione del Takis promettente” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il nostro Vaccino, il Takis, è un Vaccino a Dna, contrariamente all’Astrazeneca, che è a Rna e ha a bisogno di un vettore virale. Siamo nella fase uno della Sperimentazione, ossia stiamo studiando la tollerabilità e i risultati sono promettenti. Tra un mese o un mese e mezzo passeremo alla fase due, che significa avere le informazioni sull’effettiva efficacia del Vaccino sulla popolazione che sarà disponibile a scopo preventivo verso settembre, ottobre”. Lo ha spiegato Gerardo Botti, direttore scientifico dell’Istituto nazionale tumori “Fondazione G. Pascale” di Napoli, intervenuto al seminario organizzato dal Sam-Gilda di Napoli sul tema “Scuola e pandemia” e coordinato dalla deputata di Leu Rina ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Il nostro, il, è una Dna, contrariamente all’Astrazeneca, che è a Rna e ha a bisogno di un vettore virale. Siamo nella fase uno della, ossia stiamo studiando la tollerabilità e i risultati sono promettenti. Tra un mese o un mese e mezzo passeremo alla fase due, che significa avere le informazioni sull’effettiva efficacia delsulla popolazione che sarà disponibile a scopo preventivo verso settembre, ottobre”. Lo ha spiegato Gerardo Botti, direttore scientifico dell’Istituto nazionale tumori “Fondazione G.” di, intervenuto al seminario organizzato dal Sam-Gilda disul tema “Scuola e pandemia” e coordinato dalla deputata di Leu Rina ...

