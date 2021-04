Uomini e donne: anticipazioni oggi 7 aprile. Lo studio di infiamma (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lo studio di Uomini e donne di Maria De Filippi è sempre più incandescente. Le discussioni si sprecan0 e nella puntata di oggi, mercoledì 7 aprile 2021, dovremmo vedere lo scontro tra il tronista Giacomo e la corteggiatrice Carolina e tra Armando Incarnato e gli ex corteggiatori di Gemma Galgani. Continua a Uomini e donne il momento di gloria del trono classico. Dopo la bufera scatenata da Federica Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lodidi Maria De Filippi è sempre più incandescente. Le discussioni si sprecan0 e nella puntata di, mercoledì 72021, dovremmo vedere lo scontro tra il tronista Giacomo e la corteggiatrice Carolina e tra Armando Incarnato e gli ex corteggiatori di Gemma Galgani. Continua ail momento di gloria del trono classico. Dopo la bufera scatenata da Federica Articolo completo: dal blog SoloDonna

