Salerno, clamorosa protesta in una pizzeria: tutti mascherati da Draghi, Speranza e De Luca (video)

Rabbia, più che goliardia. La disperazione dei ristoratori italiani per il lockdown pesantissimo che li sta mandando sul lastrico sfocia, a Salerno, in una clamorosa forma di protesta: pizzeria aperta, alla faccia dei divieti, e tutti i clienti e amici ristoratori della zona, mascherati da "nemici", Mario Draghi, Roberto Speranza e Vincenzo De Luca. Così ieri è andata in scena la protesta di circa 40 ristoratori di Salerno che si sono ritrovati ieri sera alla pizzeria Macina Pietra di corso Garibaldi. È arrivata la polizia che ha identificato tutti per presunta violazione delle normative anti-Covid.

