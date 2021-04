Per Carlo Calenda (Azione) l’Italia “può riaprire il 15 maggio” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Riaperture maggio. Carlo Calenda, fondatore e leader di Azione, entra nel vivo del dibattito politico. Nella newsletter di oggi inviata a simpatizzanti ed iscritti al suo movimento politico parla di riaperture e indica il 15 maggio come data della possibile, anzi, “dovuta” ripartenza delle attività chiuse per le restrizioni Covid. “Il paese non tiene più, diamoci un obiettivo coerente con la campagna vaccinale”, scrive Calenda secondo cui le riaperture sono compatibili con la copertura del vaccino alle categorie più fragili e agli over 70, che dovrebbe essere completa per la metà del prossimo mese di maggio. (prosegue dopo la foto) Riaperture maggio, Calenda: “Riteniamo che l’Italia possa riaprire ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Riaperture, fondatore e leader di, entra nel vivo del dibattito politico. Nella newsletter di oggi inviata a simpatizzanti ed iscritti al suo movimento politico parla di riaperture e indica il 15come data della possibile, anzi, “dovuta” ripartenza delle attività chiuse per le restrizioni Covid. “Il paese non tiene più, diamoci un obiettivo coerente con la campagna vaccinale”, scrivesecondo cui le riaperture sono compatibili con la copertura del vaccino alle categorie più fragili e agli over 70, che dovrebbe essere completa per la metà del prossimo mese di. (prosegue dopo la foto) Riaperture: “Riteniamo chepossa...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta affidata al magistrato dell'antiterrorismo Carlo Milanesi, in merito a… - La7tv : #dimartedi L'ing. Carlo #DeBenedetti: '#Renzi è il solito gradasso, ha la specialità di essere antipatico. Non si c… - thinkfree_carlo : RT @AndreaGiuricin: Questo è perché #Alitalia è differente dalle altre compagnie aeree! Non ha mai chiuso in positivo (se non nel 2002 per… - Alessan41521310 : RT @federtennis: Wild card per Lorenzo #Musetti nel Masters 1000 di Monte-Carlo! #stayFIT #tennis - andrewstar27 : RT @federtennis: Wild card per Lorenzo #Musetti nel Masters 1000 di Monte-Carlo! #stayFIT #tennis -

Ultime Notizie dalla rete : Per Carlo 'E ti seguirò?', la canzone / inno de La Molisana Magnolia ... il trainer delle rossoblù si è confrontato, tra gli altri, con il campione olimpico di Londra 2012 nel taekwondo Carlo Molfetta ed ha fatto emergere tutto l'entusiasmo per un nono posto matematico, ...

Confindustria L´Aquila, cordoglio per l´improvvisa scomparsa di Carlo Guidetti Confindustria L´Aquila Abruzzo Interno esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell´imprenditore Carlo Guidetti, stroncato da un malore improvviso venerdí scorso. Carlo Guidetti, 56 anni, era amministratore delegato ed azionista di maggioranza di ...

Carlo Mosca, la lezione etica del prefetto che amava Napoli La Repubblica Roma: Rosato, 'assurdo Pd non sostenga Calenda' Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Sul candidato a Roma c'è da discutere, per noi Carlo Calenda è la scelta migliore che si possa fare. Di gran lunga la persona giusta per guidare e rilanciare la Capitale, ...

Per Carlo Calenda (Azione) l’Italia “può riaprire il 15 maggio” Carlo Calenda, fondatore e leader di Azione ... “dovuta” ripartenza delle attività chiuse per le restrizioni Covid. “Il paese non tiene più, diamoci un obiettivo coerente con la campagna ...

... il trainer delle rossoblù si è confrontato, tra gli altri, con il campione olimpico di Londra 2012 nel taekwondoMolfetta ed ha fatto emergere tutto l'entusiasmoun nono posto matematico, ...Confindustria L´Aquila Abruzzo Interno esprime profondo cordogliola prematura scomparsa dell´imprenditoreGuidetti, stroncato da un malore improvviso venerdí scorso.Guidetti, 56 anni, era amministratore delegato ed azionista di maggioranza di ...Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Sul candidato a Roma c'è da discutere, per noi Carlo Calenda è la scelta migliore che si possa fare. Di gran lunga la persona giusta per guidare e rilanciare la Capitale, ...Carlo Calenda, fondatore e leader di Azione ... “dovuta” ripartenza delle attività chiuse per le restrizioni Covid. “Il paese non tiene più, diamoci un obiettivo coerente con la campagna ...