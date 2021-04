Olimpiadi invernali Cina 2022 | Stati Uniti valutano boicottaggio

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Gli, insieme agli alleati, potrebbero boicottare ledelche si terranno in. WASHINGTON – A poco meno di un anno dalle, glistanno valutando uncoordinato con gli alleati. Le parole del Dipartimento di Stato La conferma è arrivata da Ned Price, portavoce del Dipartimento di Stato americano: “Ilè qualcosa di cui certamente vogliamo discutere. Un approccio coordinato sarebbe non solo nel nostro interesse ma anche in quello dei nostri alleati e partner“. Una conferma della strategia delineata dal presidente Biden che punta alzare un blocco occidentale di contrapposizione alla ...