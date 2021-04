No, polizia e carabinieri non sono pagati per intervenire liberi dal servizio (Di mercoledì 7 aprile 2021) È vero, molto spesso la parola “eroe” è abusata e utilizzata per enfatizzare situazioni che di eroico non hanno nulla, perché – ammettiamolo – aiutare una anziana donna ad attraversare la strada o aiutarla con le buste della spesa, non ha nulla di eroico, ma si tratta semplicemente di altruismo e solidarietà. È vero anche che questi valori, oggi, stanno andando perdendosi, motivo per il quale assistere ad una scena del genere ci entusiasma più del dovuto, rendendo speciali cose che dovrebbero essere normalissime. Fatta questa doverosa premessa, occorre precisare alcuni aspetti non chiari a chi, con lingua biforcuta e molto spesso velenosa, punta il dito sullo stipendio specificando in qualsiasi momento che si viene pagati per fare qualcosa. Poliziotti e carabinieri svolgono il loro lavoro e come ogni lavoratore, percepiscono uno stipendio. Il ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 7 aprile 2021) È vero, molto spesso la parola “eroe” è abusata e utilizzata per enfatizzare situazioni che di eroico non hanno nulla, perché – ammettiamolo – aiutare una anziana donna ad attraversare la strada o aiutarla con le buste della spesa, non ha nulla di eroico, ma si tratta semplicemente di altruismo e solidarietà. È vero anche che questi valori, oggi, stanno andando perdendosi, motivo per il quale assistere ad una scena del genere ci entusiasma più del dovuto, rendendo speciali cose che dovrebbero essere normalissime. Fatta questa doverosa premessa, occorre precisare alcuni aspetti non chiari a chi, con lingua biforcuta e molto spesso velenosa, punta il dito sullo stipendio specificando in qualsiasi momento che si vieneper fare qualcosa. Poliziotti esvolgono il loro lavoro e come ogni lavoratore, percepiscono uno stipendio. Il ...

Advertising

lu_cos : RT @PBerizzi: Delle centinaia di insulti e minacce che ho ricevuto qui nelle ultime 24ore da chi sostiene di protestare pacificamente per c… - Mariate48641882 : RT @PBerizzi: Delle centinaia di insulti e minacce che ho ricevuto qui nelle ultime 24ore da chi sostiene di protestare pacificamente per c… - cambiamainulla : RT @forzearmatenews: No, polizia e carabinieri non sono pagati per intervenire liberi dal servizio #PoliziadiStato #Carabinieri https://t.… - chocolatpzapepe : RT @PBerizzi: Delle centinaia di insulti e minacce che ho ricevuto qui nelle ultime 24ore da chi sostiene di protestare pacificamente per c… - bad_montax : RT @PBerizzi: Delle centinaia di insulti e minacce che ho ricevuto qui nelle ultime 24ore da chi sostiene di protestare pacificamente per c… -