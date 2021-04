Nets senza pace: finalmente torna Durant, ma si ferma Harden (Di mercoledì 7 aprile 2021) torna finalmente Kevin Durant ma l'infermeria in casa Nets non vuole proprio svuotarsi. La buona notizia per Steve Nash arriva dal tanto atteso rientro di KD il quale, salvo inaspettate ricadute nel ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 aprile 2021)Kevinma l'infermeria in casanon vuole proprio svuotarsi. La buona notizia per Steve Nash arriva dal tanto atteso rientro di KD il quale, salvo inaspettate ricadute nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Nets senza Nets senza pace: finalmente torna Durant, ma si ferma Harden ... ma i Nets sanno bene che con sole 21 partite da disputare prima dell'inizio della postseason, una squadra che comunque è riuscita anche senza Durant a piazzare l'accelerata scalando la classifica ...

NBA, Brooklyn Nets: infortunio James Harden, gioca soltanto 4 minuti contro i Knicks James Harden resta soltanto 4 minuti in campo nella sfida vinta dai Brooklyn Nets senza di lui contro i Knicks, fermato da un indurimento muscolare alla parte posteriore della coscia destra . Riacutizzarsi di un problema che già lo avevo costretto a saltare le ultime due ...

