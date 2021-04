Lotteria degli scontrini | domani la seconda estrazione | in palio 1 | 2 milioni di euro

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Come si partecipa Per iscriversi occorre collegarsi al sito www..gov.it ed effettuare la registrazione che assegna il codice da mostrare agli esercenti al momento del ...

Domani, 8 aprile, ci sarà la seconda estrazione mensile dellascontrini . In palio ci sono dieci premi da 100 mila euro per i clienti e 10 premi da 20 mila euro per i commercianti dove è stato effettuato l'acquisto. Se dunque avete effettuato un ...... proroga della moratoria sui pagamenti dei finanziamenti e innalzamento da 6 a 15 anni delle garanzie pubbliche sui prestiti alle imprese; utilizzare i 5 miliardi di cashback -...Domani, 8 aprile, ci sarà la seconda estrazione mensile della lotteria degli scontrini. In palio ci sono dieci premi da 100 mila euro per i clienti e 10 premi da 20 mila euro per i commercianti dove è ...La richiesta di Confcommercio e Federmoda. Bertolani: "Roba da matti, noi chiusi e chi è positivo va a fare spesa al supermercato" ...