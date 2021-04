L’Ema non blocca Astrazeneca. Gli effetti collaterali sono molto rari. Ma l’azienda anglo-svedese dovrà compiere studi più approfonditi (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Il comitato di sicurezza delL’Ema imporrà ad Astrazeneca robusti studi per capire di più sugli effetti di rischio”. È quanto annunciato il responsabile della task force sull’analisi dei dati delL’Ema, Peter Arlett, a proposito delle valutazioni in corso sul vaccino Asstrazeneca dopo i casi di trombosi segnalati in diversi Paesi. l’azienda farmaceutica anglo-svedese, ha sottolineato ancora Arlett, dovrà fare “studi di laboratorio per cercare di comprendere meglio l’effetto dei vaccini sulla coagulazione, esaminare i dati esistenti di studi clinici ravvicinati per valutare si vi siano ulteriori informazioni sui possibili rischi e condurre anche studi epidemiologici”. La presidente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Il comitato di sicurezza delimporrà adrobustiper capire di più suglidi rischio”. È quanto annunciato il responsabile della task force sull’analisi dei dati del, Peter Arlett, a proposito delle valutazioni in corso sul vaccino Asstrazeneca dopo i casi di trombosi segnalati in diversi Paesi.farmaceutica, ha sottolineato ancora Arlett,fare “di laboratorio per cercare di comprendere meglio l’effetto dei vaccini sulla coagulazione, esaminare i dati esistenti diclinici ravvicinati per valutare si vi siano ulteriori informazioni sui possibili rischi e condurre ancheepidemiologici”. La presidente ...

