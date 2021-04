L'anno tragico del lavoro: distrutto un milione di posti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Antonio Signorini Istat: via 945mila occupati, 717mila diventano inattivi. Tra i 15 e 34 anni, una generazione persa La stima di un milione di posti di lavoro in meno a causa della pandemia non era esagerata. Nota agli addetti al settore e anche al governo, sempre più preoccupato per le reazioni degli italiani quando l'emergenza sarà finita e si potranno tirare le somme degli effetti di questi 13 mesi di pandemia. La conferma delle dimensioni della crisi dal punto di vista del lavoro è arrivata ieri dall'Istat. Da una parte l'istituto di statistica vede segnali di stabilizzazione. A febbraio l'occupazione interrompe un trend negativo. Ma tra settembre 2020 e gennaio i posti di lavoro persi sono stati 410 mila e in un anno, tra il ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Antonio Signorini Istat: via 945mila occupati, 717mila diventano inattivi. Tra i 15 e 34 anni, una generazione persa La stima di undidiin meno a causa della pandemia non era esagerata. Nota agli addetti al settore e anche al governo, sempre più preoccupato per le reazioni degli italiani quando l'emergenza sarà finita e si potrtirare le somme degli effetti di questi 13 mesi di pandemia. La conferma delle dimensioni della crisi dal punto di vista delè arrivata ieri dall'Istat. Da una parte l'istituto di statistica vede segnali di stabilizzazione. A febbraio l'occupazione interrompe un trend negativo. Ma tra settembre 2020 e gennaio idipersi sono stati 410 mila e in un, tra il ...

