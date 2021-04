Il Punto Z, dove guardare il nuovo programma di Tommaso Zorzi: orario, canale e diretta streaming (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tommaso Zorzi, influencer, vincitore del GFV e opinionista dell’Isola dei Famosi, sbarca in Tv e questa volta lo fa come conduttore della sua nuovissima serie tv: il Punto Z. La piccola rubrica all’interno dell’Isola dei famosi adesso è diventato un vero format con tanto di ospiti. Durante la prima puntata Tommaso Zorzi sarà in collegamento con Maurizio Costanzo; poi in studio come ospite ci sarà anche Giulia Salemi. Il Punto Z: dove e quando guardare il programma di Tommaso Zorzi Il debutto de il Punto Z è fissato per quest’oggi 7 aprile 2021, in diretta su MediasetPlay alle 20:45. Il nuovo programma di Tommaso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021), influencer, vincitore del GFV e opinionista dell’Isola dei Famosi, sbarca in Tv e questa volta lo fa come conduttore della sua nuovissima serie tv: ilZ. La piccola rubrica all’interno dell’Isola dei famosi adesso è diventato un vero format con tanto di ospiti. Durante la prima puntatasarà in collegamento con Maurizio Costanzo; poi in studio come ospite ci sarà anche Giulia Salemi. IlZ:e quandoildiIl debutto de ilZ è fissato per quest’oggi 7 aprile 2021, insu MediasetPlay alle 20:45. Ildi...

