Nei giorni scorsi il gruppo finanziario Greensill ha portato i suoi libri contabili in tribunale a Londra e dichiarato insolvenza. Greensill Capital è un fondo londinese che porta il nome del suo fondatore. La sua "mission" iniziale era la finanza della supply-chain: anticipare il pagamento delle fatture, emesse da clienti e fornitori minori nei confronti delle grandi corporation, garantendo loro incassi più celeri. I fornitori erano contenti di ottenere i pagamenti dovuti e, quindi, di sottrarsi ai tempi lunghi delle corporation. In seguito, la Greensill Capital portava le fatture all'incasso presso le grandi imprese, ottenendo naturalmente un certo premio. Queste ultime vedevano, con soddisfazione, allungarsi i tempi di pagamento. Purtroppo, però, non tutti i bilanci delle imprese coinvolte erano, e sono, trasparenti e solidi.

Ultime Notizie dalla rete : caso Greensill Credit Suisse, giù le prime teste per la débâcle del fondo Archegos Cadono le prime teste nella direzione generale Arrivano i primi tagli nella direzione generale di Credit Suisse , dopo il caso Greensill, società finanziaria britannica andata in fallimento. Brian ...

Rischi finanziari sempre più allarmanti nell'era dei tassi a zero ...due inchieste interne per accertare cosa sia accaduto in relazione ad Archegos e anche a Greensill, ... Il caso Credit Suisse non è isolato. I rischi finanziari stanno travolgendo anche Nomura, che ha ...

Il caso Greensill rischia di rivelarsi un nuovo inganno ai risparmiatori Linkiesta.it Credit Suisse: direzione perde pezzi, prevista perdita 900 milioni Entrambi assumono gli incarichi ad interim. Alla base della decisione del gruppo ci sono il caso Greensill, la fallita società finanziaria britannica, ma soprattutto la débâcle del fondo americano ...

Greensill, altra crisi subprime? Ciò è avvenuto con la «benedizione» della City, del governo di Londra e persino della Casa Reale britannica. Lex Greensill è stato consulente speciale per gli affari finanziari del governo di David ...

